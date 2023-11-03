Удар ВСУ по Чаплинке 3 ноября: что произошло, сколько погибших Количество раненых при ударе ВСУ по соцобъекту в Чаплинке выросло до девяти

Фото: t.me/SALDO_VGA

Украинские войска нанесли ракетный удар по зданию пенсионного фонда в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Сколько погибших в результате обстрела Чаплинки, какие ракеты применили ВСУ, какие еще социальные объекты попали под удар?

Что произошло в Херсонской области 3 ноября

Украинские войска нанесли ракетный удар по зданию социального фонда и центра занятости в Чаплинке Херсонской области.

«Обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки — в основном женщины. Специально сделали это накануне Дня народного единства, пытаясь испортить нам праздник», — заявил Сальдо.

Губернатор отметил, что украинские войска выпустили шесть ракет американского производства, четыре из них были сбиты российской ПВО.

Кто погиб в результате удара ВСУ по Чаплинке 3 ноября

По информации Сальдо, погибла женщина.

«Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение. Экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё пострадавшие. Полные данные будут опубликованы позже», — сообщил он.

По данным Telegram-канала Readovka, на текущий момент известно о девяти погибших и девяти пострадавших в результате обстрела.

«Девять погибших и девять раненных — только на данный момент насчитывается столько гражданских, ставших жертвами очередного чудовищного обстрела ВСУ в деревне Чаплинка под Каховкой. На деревню направили пакет американского РСЗО HIMARS, часть ракет оказалась сбита, но несколько попали в цель», — сообщил канал Readovka.

Сенатор от Херсонской области Константин Басюк сообщил о семи погибших и семи раненых в результате ракетного удара.

«По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики», — рассказал он.

Фото: t.me/SALDO_VGA

Какие еще гражданские объекты атаковали ВСУ 3 ноября

Помимо удара по Чаплинке, ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Дворцу культуры имени Владимира Жоги в городе Волноваха в ДНР.

«В момент обстрела в ДК находились дети, чудом никто не погиб. От осколков пострадала девочка-подросток, ей оказывается необходимая помощь», — сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

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