Очевидцы рассказали, что в квартире на юго-востоке столицы обнаружили тело человека. На голове трупа был надет полиэтиленовый пакет.
Инцидент произошёл в одном из жилых домов на Рязанском проспекте,
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась YouTube-блогер. Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами. В них она рассказывала, к примеру, о свидании с богатыми мужчинами и об употреблении запрещённых препаратов.
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