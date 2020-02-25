https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очевидцы рассказали, что в квартире на юго-востоке столицы обнаружили тело человека. На голове трупа был надет полиэтиленовый пакет.

Инцидент произошёл в одном из жилых домов на Рязанском проспекте, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент подробностей произошедшего нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в лесу на территории Ленинградской области обнаружили обгоревший труп девушки. Впоследствии тело опознали. Погибшей оказалась YouTube-блогер. Девушка была известна своими провокационными видеоматериалами. В них она рассказывала, к примеру, о свидании с богатыми мужчинами и об употреблении запрещённых препаратов.