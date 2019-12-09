https://static.news.ru/photo/6ea3fdd8-191c-11ea-81bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global look Press

Жители Гунибского района Дагестана раскритиковали власти из-за отсутствия работ по ликвидации последствий камнепада, повредившего дорогу. Из-за этого от цивилизации оказались оторваны три селения.

Местные жители опровергают информацию властей о проведении восстановительных и ремонтных работ. По словам депутата районного собрания Гасангусейна Гасангусейнова, никаких работ никто не проводит. Он рассказал, что люди практически отрезаны от внешнего мира, а у многих в домах нет света и тепла, — пишет республиканская газета «Черновик».

Камнепад в Гунибском районе произошёл в ночь с 5 на 6 декабря, после чего заблокированными оказались населённые пункты Нижний Кегер, Хиндах и Хоточ, где проживают более трёх тысяч человек.

Как писал News.ru, в августе в Цумадинском районе Дагестана под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми. Три человека погибли на месте. Врачи экстренно госпитализировали 15-летнего подростка, который скончался в больнице, не приходя в сознание.