Пожар возник в торговом центре «Гигант» в городе Биробиджане Еврейской автономной области. ТЦ является одним из самых больших в населённом пункте.
В настоящий момент на месте ЧП работают 20 пожарных и пять машин, передаёт
В здании зафиксировано сильное задымление, специалистам ещё не удалось найти очаг возгорания. О пострадавших не сообщается.
Ранее News.ru писал, что один человек погиб и трое получили травмы в результате взрыва газа в четырёхэтажном доме в пригороде Тюмени. Инцидент привёл к пожару в квартире на первом этаже. Ещё на трёх этажах «хлопок газовоздушной смеси» выбил стёкла.
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