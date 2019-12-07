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Скончалась учительница, которую сбил автомобиль в Нижнем Новгороде у театра, куда она вела детей. Эту информацию озвучили в пресс-службе администрации города.

Только что нам сообщили, что умерла одна из учительниц, которая сопровождала детей в театр. Ещё одна учительница ранена, 10 детей в больнице, одного ребёнка оперируют, у других ушибы и сотрясения,...