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Саратовский студент открыл стрельбу по автомобилю. Причиной стало недовольство поведением водителя.

Шофёр не пропустил пытавшегося повернуть из второго ряда стрелка, сообщили в местном ГУ МВД. В машине, попавшей под обстрел, ехала семья с ребёнком.

Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко даю по тормозам, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет, — поделился пострадавший.

Супруга мужчины почувствовала себя плохо, ей пришлось вызвать медиков. Кроме того, он позвонил в полицию.

На студента составили протокол о мелком хулиганстве, ему назначили административный арест.

Я вообще не хотел по лобовому [стеклу], я хотел по колесу шмальнуть, просто напугать... В такой момент, по-моему, никто ни о чем не думает. Сейчас осознаю, — объяснил правонарушитель.

Ранее, как писал NEWS.ru, неизвестный открыл стрельбу в центре немецкой столицы. По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из магазинов. Правоохранительные органы считают, что нападавший пытался ограбить торговую точку.