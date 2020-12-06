Старинный дом загорелся в Москве

https://static.news.ru/photo/4ae15bf6-37fd-11eb-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в доме 1917 года постройки в центре Москвы. Пожарным удалось потушить пламя.

Огонь возник на кровле и распространился на площади 60 кв. м., сообщили в МЧС.

Ликвидировано возгорание обрешетника кровли на площади 60 кв. м, — передаёт ТАСС.

О пожаре стало известно в 20:41 по московскому времени. Инцидент произошёл в доме 3 строении 1 по Богоявленскому переулку. В настоящий момент здание находится на реконструкции, его кадастровая стоимость составляет больше 750 млн рублей.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб в результате пожара в центре Санкт-Петербурга. Его личность устанавливается. Возгорание произошло на 5-й Советской улице в доме 26 в забитой мусором квартире. Спасатели эвакуировали с верхних этажей 15 человек.