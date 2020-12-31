Стали известны подробности аварии с автобусом под Иваново

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УМВД по Ивановской области сообщило подробности об аварии с участием автобуса, которая произошла у деревни Деревеньки Родниковского района региона.

По данным ведомства, ДТП произошло из-за попытки водителя автобуса обогнать движущееся перед ним транспортное средство.

Водитель попытался обогнать впереди идущее транспортное средство. Не справился с управлением, вылетел в правый кювет. Автобус перевернулся и лёг на крышу, — говорится на странице УМВД в социальной сети «ВКонтакте».

В аварию попал ПАЗ, следовавший из Вичуги в Иваново. В настоящий момент в больнице находятся семь пострадавших, в том числе ребёнок семи лет.

Как писал NEWS.ru, один человек погиб, ещё по меньшей мере четверо пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Ивановской области. Авария произошла в Родниковском районе вблизи населённого пункта Деревеньки.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось, завалившись на крышу.

Все травмированные в результате ДТП госпитализированы.