Солдат в Североморске получил травму головы во время праздничного салюта

https://static.news.ru/photo/0a53fe02-d026-11ea-bc49-fa163e074e61_660.jpg Фото: citysever.ru

Морской пехотинец во время салюта в Североморске получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части головы и затылка. Его родные уверены, что военному в голову попал осколок снаряда.

При этом в пресс-службе Севморфлота заявили, что салют проходит с соблюдением всех мер безопасности. Там уверены, что залпы не являются причиной произошедшего, передаёт «Подъём».

В голову мужчине попал предмет, вероятнее всего, подвыпившая компания кинула бутылку, — сообщили представители флота.

В Министерстве обороны рассказали, что солдат находится в тяжёлом состоянии. Полиция ищет виновного, а военная прокуратура начала проверку. Родственники пострадавшего, которые находятся в Сыктывкаре, сейчас пытаются попасть в госпиталь к военнослужащему.

Ранее NEWS.ru писал, что боевой танк M1 Abrams произвёл случайный выстрел по другому танку во время учений на военном полигоне Форт-Блисс в Техасе, США.