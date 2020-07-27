Солдат в Североморске получил травму головы во время праздничного салюта

Морской пехотинец во время салюта в Североморске получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части головы и затылка. Его родные уверены, что военному в голову попал осколок снаряда.
При этом в пресс-службе Севморфлота заявили, что салют проходит с соблюдением всех мер безопасности. Там уверены, что залпы не являются причиной произошедшего,
В голову мужчине попал предмет, вероятнее всего, подвыпившая компания кинула бутылку, — сообщили представители флота.
В Министерстве обороны рассказали, что солдат находится в тяжёлом состоянии. Полиция ищет виновного, а военная прокуратура начала проверку. Родственники пострадавшего, которые находятся в Сыктывкаре, сейчас пытаются попасть в госпиталь к военнослужащему.
Ранее NEWS.ru писал, что боевой танк M1 Abrams произвёл случайный выстрел по другому танку во время учений на военном полигоне Форт-Блисс в Техасе, США.
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