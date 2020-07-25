Боевой танк случайно подбил другой во время учений в США

Боевой танк M1 Abrams произвёл случайный выстрел по другому танку во время учений на военном полигоне Форт-Блисс в Техасе, США.
Отмечается, что танки находились на расстоянии около 2,4 километра, экипаж одного танка принял другой танк за мишень,
При этом на учениях использовалась имитация снарядов, а не боевые аналоги снарядов. Попавший снаряд пробил верхнюю часть боевой машины, а наводчик танка получил ранения от осколков. Издание Military Times сообщает, что член экипажа подбитого танка находится в стабильном состоянии.
Руководство 1-й бронетанковой дивизии на базе Форт-Блисс намерено провести расследование.
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб и один пострадал при стрельбе на базе Херлберт-Филд ВВС США во Флориде. Отмечается, что пострадавшего госпитализировали. Личности инцидента не разглашаются. Ведётся расследование.
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