Собака загрызла пожилую хозяйку

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Старший помощник главы СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий рассказал о смерти 71-летней жительницы Казани. По его словам, женщину загрызла её собака.

По данным следствия, погибшая вышла на улицу покормить животное. В результате пёс сорвался с цепи и напал на неё, передаёт «Татар-Информ».

Труп нашла дочь женщины. Силовики нейтрализовали собаку и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее NEWS.ru писал, что собаки могут заражаться коронавирусом — к такому выводу пришли медики и ветеринары из Гонконга после того, как обнаружили антитела на COVID-19 в организмах двух питомцев, у хозяев которых было выявлено заболевание. Кроме того, в организме одной из собак впервые была выделена «живая» культура вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. По словам его авторов, от летучих мышей к человеку коронавирус передался через цепочку других животных.