Снаряды в воинской части под Рязанью взрываются каждые 5-10 секунд

https://static.news.ru/photo/44b4a97c-089b-11eb-b2e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: й х/youtube.com

Каждые 5-10 секунд на территории воинской части в Рязанской области гремят взрывы, рассказал представитель местных экстренных служб.

По его словам, огонь перекинулся на площадку для хранения боеприпасов перекинулся с горящей травы. Жителей расположенного рядом села Кузьминка-2 эвакуировали, в настоящий момент продолжается борьба с огнём.

Боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны заявили, что взрывы не угрожают соседним сёлам и деревням. По словам местных жителей, тушить пожар прилетели вертолёты. Инцидент произошёл в Скопинском районе Рязанской области.