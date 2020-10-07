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Снаряды в воинской части под Рязанью взрываются каждые 5-10 секунд

15:35, 07 октября 2020 13
Фото: й х/youtube.com

Каждые 5-10 секунд на территории воинской части в Рязанской области гремят взрывы, рассказал представитель местных экстренных служб.

По его словам, огонь перекинулся на площадку для хранения боеприпасов перекинулся с горящей травы. Жителей расположенного рядом села Кузьминка-2 эвакуировали, в настоящий момент продолжается борьба с огнём.

Боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд, — передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Минобороны заявили, что взрывы не угрожают соседним сёлам и деревням. По словам местных жителей, тушить пожар прилетели вертолёты. Инцидент произошёл в Скопинском районе Рязанской области.

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