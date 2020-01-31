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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил повести тщательное исследование всех обстоятельств обрушения крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский». При необходимости он пообещал привлечь следователей центрального аппарат ведомства, у которых есть релевантный опыт.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, — подчеркнула...