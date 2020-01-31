Центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным дело о гибели сварщика при обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский» 31 января.
Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу, которое открыло дело по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, передаст материалы в центральный аппарат, сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель СК Светлана Петренко связала гибель строителя с «очевидным нарушением правил безопасности» при сносе спорткомплекса.
Как писал NEWS.ru, на месте СКК «Петербургский» планируют возвести крупнейшую в мире ледовую арену.
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