Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным дело о гибели сварщика при обрушении крыши демонтируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский» 31 января.

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу, которое открыло дело по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, передаст материалы в центральный аппарат, сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель СК Светлана Петренко связала гибель строителя с «очевидным нарушением правил безопасности» при сносе спорткомплекса.

Как писал NEWS.ru, на месте СКК «Петербургский» планируют возвести крупнейшую в мире ледовую арену.

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