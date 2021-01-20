Шофёр врезавшегося в кинотеатр автобуса в Электростали раскрыл причину ДТП

Водитель рейсового автобуса, который врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали, раскрыл причину ДТП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Водитель заявил правоохранителям, что его автобус занесло и вывести из заноса своё транспортное средство он не смог, что и стало причиной ДТП, — рассказал источник в разговоре с ТАСС.
Таким образом, мужчина подтвердил одну из версий произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь. Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Прокуратура уже начала проверку.
Позднее стало известно, что восемь из девяти человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали, доставлены в больницу.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram