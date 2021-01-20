Шофёр врезавшегося в кинотеатр автобуса в Электростали раскрыл причину ДТП

https://static.news.ru/photo/2532fe18-5bd0-11eb-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/officialelectrostal

Водитель рейсового автобуса, который врезался в здание кинотеатра в подмосковной Электростали, раскрыл причину ДТП. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Водитель заявил правоохранителям, что его автобус занесло и вывести из заноса своё транспортное средство он не смог, что и стало причиной ДТП, — рассказал источник в разговоре с ТАСС.

Таким образом, мужчина подтвердил одну из версий произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном городе Электросталь. Всех пострадавших осмотрели медики скорой помощи, в автобусе было 20 человек. Прокуратура уже начала проверку.

Позднее стало известно, что восемь из девяти человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Электростали, доставлены в больницу.