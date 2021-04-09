Ростуризм взял под контроль ситуацию с ДТП в Турции

https://static.news.ru/photo/e14b7c96-9a10-11eb-8967-96000091f725_660.jpg Фото: renewablenergy-world.com

Федеральное агентство по туризму России сообщило, что контролирует ситуацию с аварией с участием туристического автобуса в Турции, где пострадали граждане России.

Кроме того, ведомство находится в постоянном контакте со всеми сторонами процесса.

Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса, — сообщили журналистам ТАСС в Ростуризме.

В Сети появились кадры, на которых видно, что автобус лежит на боку на обочине трассы. Рядом находятся автомобили экстренных служб, люди вылезают из автобуса через люки в крыше. При этом идёт снег. По предварительной версии, причиной аварии оказалось обледенение дороги — в этих условиях водитель не справился с управлением.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники посольства РФ в Анкаре, они займутся выяснением обстоятельств происшествия, а также окажут пострадавшим консульскую помощь. Посольство и генконсульство находятся в постоянном контакте с местными властями.

Представитель посольства России в Анкаре сообщил, что как минимум троих российских граждан доставили в больницу после аварии. По его информации, всего после аварии за помощью врачей обратились пять россиян. Двоих из них выпишут в течение дня, после получения результатов медобследования.

Остальные граждане РФ сейчас находятся в одной из гостиниц Коньи. Когда правоохранительные органы закончат выяснение обстоятельств произошедшего и метеоусловия будут позволять, туристов отправят в их отели, писал NEWS.ru.