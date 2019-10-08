https://static.news.ru/photo/3d315cc8-e9f1-11e9-a342-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Суд отказался сажать жительницу Подмосковья, убившую страдающего психическими расстройствами сына во время «изгнания бесов». Её освободили от уголовной ответственности.

Как пишет « Московский комсомолец », мать задушила своего сына во время молитвы. Место происшествия издание не указывает, сообщая, что инцидент произошёл «в одном из городов на северо-востоке Подмосковья».

В публикации говорится, что после развода и лишения работы потерпевший стал увлекаться оккультизмом и вести себя неадекватно. Родственники неоднократно показывали его врачам, мужчину несколько раз обследовали в психбольницах.

Одна из медсестёр посоветовала матери пациента ходить с ним в церковь, после чего женщина начала возить его в разные храмы РПЦ на территории региона.

Один из священников сказал, что в мужчину «вселилась злая сущность», и родным нужно денно и нощно молиться за него, ибо несчастный находится между жизнью и смертью, — отмечается в публикации.

После очередного похода в церковь, когда мать читала молитву, мужчина стал биться головой об пол и мебель, после чего женщина села на него, чтобы сын не травмировал себя.

Пока мать и сестра потерпевшего молились, мужчина стал жаловаться на то, что ему больно, а затем умер.

Следствие настаивало, что женщина совершила умышленное убийство и прижала сына к полу, осознавая, чем закончатся её действия. Однако, по словам адвоката Алексея Щетинина, суд переквалифицировал статью на «Причинение смерти по неосторожности» и в итоге женщину освободили от уголовной ответственности.

Как писал News.ru, в июле следователи СУ СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Нижнего Новгорода. Женщину подозревают в истязании её несовершеннолетнего сына. Она с помощью пыток, в том числе введения инъекций, пыталась «изгнать бесов» из ребёнка.