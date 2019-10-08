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Суд отказался сажать жительницу Подмосковья, убившую страдающего психическими расстройствами сына во время «изгнания бесов». Её освободили от уголовной ответственности.

Как пишет «Московский комсомолец», мать задушила своего сына во время молитвы. Место происшествия издание не указывает, сообщая, что инцидент произошёл «в одном из городов на северо-востоке Подмосковья».

В публикации говорится, что после развода и лишения работы потерпевший стал увлекаться оккультизмом и вести себя неадекватно. Родственники неоднократно показывали его врачам, мужчину несколько раз обследовали в психбольницах.

Одна из медсестёр посоветовала матери пациента ходить с ним в церковь, после чего женщина начала возить его в разные храмы РПЦ на территории региона.

Один из священников сказал, что в мужчину «вселилась злая сущность», и родным нужно денно и нощно молиться за него, ибо несчастный находится между жизнью и смертью, — отмечается в публикации.

После очередного похода в церковь, когда мать читала молитву, мужчина стал биться головой об пол и мебель, после чего женщина села на него, чтобы сын не травмировал себя.

Пока мать и сестра потерпевшего молились, мужчина стал жаловаться на то, что ему больно, а затем умер.

Следствие настаивало, что женщина совершила умышленное убийство и прижала сына к полу, осознавая, чем закончатся её действия. Однако, по словам адвоката Алексея Щетинина, суд переквалифицировал статью на «Причинение смерти по неосторожности» и в итоге женщину освободили от уголовной ответственности.

Как писал News.ru, в июле следователи СУ СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Нижнего Новгорода. Женщину подозревают в истязании её несовершеннолетнего сына. Она с помощью пыток, в том числе введения инъекций, пыталась «изгнать бесов» из ребёнка.

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