Суд отказался сажать жительницу Подмосковья, убившую страдающего психическими расстройствами сына во время «изгнания бесов». Её освободили от уголовной ответственности.
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В публикации говорится, что после развода и лишения работы потерпевший стал увлекаться оккультизмом и вести себя неадекватно. Родственники неоднократно показывали его врачам, мужчину несколько раз обследовали в психбольницах.
Одна из медсестёр посоветовала матери пациента ходить с ним в церковь, после чего женщина начала возить его в разные храмы РПЦ на территории региона.
Один из священников сказал, что в мужчину «вселилась злая сущность», и родным нужно денно и нощно молиться за него, ибо несчастный находится между жизнью и смертью, — отмечается в публикации.
После очередного похода в церковь, когда мать читала молитву, мужчина стал биться головой об пол и мебель, после чего женщина села на него, чтобы сын не травмировал себя.
Пока мать и сестра потерпевшего молились, мужчина стал жаловаться на то, что ему больно, а затем умер.
Следствие настаивало, что женщина совершила умышленное убийство и прижала сына к полу, осознавая, чем закончатся её действия. Однако, по словам адвоката Алексея Щетинина, суд переквалифицировал статью на «Причинение смерти по неосторожности» и в итоге женщину освободили от уголовной ответственности.
Как писал News.ru, в июле следователи СУ СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Нижнего Новгорода. Женщину подозревают в истязании её несовершеннолетнего сына. Она с помощью пыток, в том числе введения инъекций, пыталась «изгнать бесов» из ребёнка.
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