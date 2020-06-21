ЧП

Ребёнок погиб под колёсами электрички в Подмосковье

20:44, 21 июня 2020 73
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое детей попали под колёса электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. В результате инцидента погиб один ребёнок.

Инцидент произошёл на станции Расторгуево, рассказали в транспортной полиции по ЦФО. Поезд следовал с Павелецкого вокзала до станции Ожерелье.

Мальчик 2008 года рождения погиб, девочка 2007 года рождения доставлена в медицинское учреждение, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал под электричку турист из Индии. Мужчина увлёкся игрой в снежки и не заметил поезда. Полученные им травмы оказались смертельными.

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