Ребёнок погиб под колёсами электрички в Подмосковье

Двое детей попали под колёса электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. В результате инцидента погиб один ребёнок.
Инцидент произошёл на станции Расторгуево, рассказали в транспортной полиции по ЦФО. Поезд следовал с Павелецкого вокзала до станции Ожерелье.
Мальчик 2008 года рождения погиб, девочка 2007 года рождения доставлена в медицинское учреждение,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал под электричку турист из Индии. Мужчина увлёкся игрой в снежки и не заметил поезда. Полученные им травмы оказались смертельными.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен