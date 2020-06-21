Ребёнок погиб под колёсами электрички в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/38362610-b3e8-11ea-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое детей попали под колёса электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. В результате инцидента погиб один ребёнок.

Инцидент произошёл на станции Расторгуево, рассказали в транспортной полиции по ЦФО. Поезд следовал с Павелецкого вокзала до станции Ожерелье.

Мальчик 2008 года рождения погиб, девочка 2007 года рождения доставлена в медицинское учреждение, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве попал под электричку турист из Индии. Мужчина увлёкся игрой в снежки и не заметил поезда. Полученные им травмы оказались смертельными.