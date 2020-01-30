https://static.news.ru/photo/a7e0de58-435c-11ea-b195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожает взорвать лайнер.

Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба, передаёт Baza. Она не предъявила никаких требований.

На борту находится 195 человек. В настоящий момент самолёт буксируют на стоянку, в аэропорту действует временный запрет на вылеты.

По данным Mash, в полиции проходит инструктаж и вооружение бойцов. На месте находится оперативная группа.

Ранее, как писал NEWS.ru, гражданка Китая напала на бортпроводницу в самолёте, следовавшем из Афин в Пекин. Сразу после посадки лайнера нарушительница была задержана сотрудниками полиции по обвинению в совершении административного преступления.