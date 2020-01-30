Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожает взорвать лайнер.
Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба,
На борту находится 195 человек. В настоящий момент самолёт буксируют на стоянку, в аэропорту действует временный запрет на вылеты.
По данным Mash, в полиции
Ранее, как писал NEWS.ru, гражданка Китая напала на бортпроводницу в самолёте, следовавшем из Афин в Пекин. Сразу после посадки лайнера нарушительница была задержана сотрудниками полиции по обвинению в совершении административного преступления.
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