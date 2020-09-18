Огонь при пожаре в Волгодонске раскинулся на 2,5 тыс. кв. метров

https://static.news.ru/photo/fdd22526-fa70-11ea-a5a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostovonline61/vk.com

На территории Волгодонска вечером 18 сентября загорелся полигон твёрдых бытовых отходов. Предварительная версия причины произошедшего — поджог. В настоящее время площадь возгорания составляет 2,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Сергей Вислоушкин.

По его словам, в тушении пожара сейчас участвуют три самосвала, бульдозер и экскаватор.

Производится отсыпка глиной по фронту горения. На сайте администрации города также сообщается, что информация о возгорании поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу в пятницу в 10:00. Угрозы жителям и городу нет, — цитирует Вислоушкина ТАСС.

Возгорание началось с компоста «мёртвой зоны». В самом начале загорелись ветки и листья. Потом сильный ветер перекинул огонь на пищевые отходы, рассказал начальник обособленного структурного подразделения ООО «Экострой-Дон» Николай Котолевский. Он подчеркнул, что всю зону будут пересыпать, в течение недели последствия ликвидируют.

Как ранее писал NEWS.ru, на заводе АО «НАК «Азот» в Новомосковске в Тульской области произошло возгорание водорода.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло во время запуска после капремонта одного из цехов, которые занимаются производством аммиака.