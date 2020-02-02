19-летний студент Гулед Булхан стал свидетелем теракта на юге Лондона. Он рассказал, что видел преступника.
По его словам, полицейские застрелили террориста с трёх выстрелов,
Я переходил дорогу, когда увидел человека с мачете и серебряными канистрами на груди, преследуемого, как я полагаю, сотрудником полиции под прикрытием — так как они были в гражданской одежде, — поделился молодой человек.
После этого очевидец убежал в библиотеку, откуда увидел приехавших на место ЧП вооружённых полицейских и скорую помощь.
По известной в настоящий момент информации, от действий террориста пострадали два человека: они получили ножевые ранения.
Как писал NEWS.ru, террористический акт совершён на юге Лондона. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео.
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