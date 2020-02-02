https://static.news.ru/photo/c081c07a-45d8-11ea-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

19-летний студент Гулед Булхан стал свидетелем теракта на юге Лондона. Он рассказал, что видел преступника.

По его словам, полицейские застрелили террориста с трёх выстрелов, передаёт BBC.

Я переходил дорогу, когда увидел человека с мачете и серебряными канистрами на груди, преследуемого, как я полагаю, сотрудником полиции под прикрытием — так как они были в гражданской одежде, — поделился молодой человек.

После этого очевидец убежал в библиотеку, откуда увидел приехавших на место ЧП вооружённых полицейских и скорую помощь.

По известной в настоящий момент информации, от действий террориста пострадали два человека: они получили ножевые ранения.

Как писал NEWS.ru, террористический акт совершён на юге Лондона. Сотрудникам правоохранительных органов удалось застрелить преступника. Ликвидация террориста попала на видео.