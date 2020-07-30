Несколько домов в Москве эвакуировали из-за повреждения газопровода

https://static.news.ru/photo/56276882-d27e-11ea-b24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ремонтники повредили магистральный газопровод в районе дома 43 по Хорошёвскому шоссе в Москве. Из близлежащих зданий эвакуировали жильцов.

Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что инцидент произошёл на строительной площадке.

Произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 миллиметров. В результате в зоне отключения от газоснабжения оказались семь жилых домов, — передаёт «Вечерняя Москва».

Он отметил, что вы результате ЧП никто не пострадал. Подачу газа остановили, на месте работают экстренные службы.

В АО «Мосгаз» представителям ТАСС рассказали, что дома по адресам Хорошёвское шоссе, д. 39, корп. 1, 2; Хорошёвское шоссе, д. 41, корп. Г, Е; Хорошёвское шоссе, д. 43, корп. А, Б, В будут отключены от газоснабжения до 00:00 31 июля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования