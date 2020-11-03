Неизвестный удерживает заложников в квартире в Москве и угрожает взрывом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В квартире на севере Москвы неизвестный удерживает заложников. Он угрожает привести в действие взрывнее устройства.

По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать, - заявил источник в правоохранительных органах, на которого ссылается ТАСС.

Пока неясно, сколько именно человек оказалось в заложниках. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Жители подъезда пока не эвакуированы.