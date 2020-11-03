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Неизвестный удерживает заложников в квартире в Москве и угрожает взрывом

09:37, 04 ноября 2020 10

В квартире на севере Москвы неизвестный удерживает заложников. Он угрожает привести в действие взрывнее устройства.

По адресу Головинское шоссе, д. 8, к. 1 неизвестный удерживает в одной из квартир заложников. Злоумышленник утверждает, что него есть взрывные устройства и он намерен их взорвать, - заявил источник в правоохранительных органах, на которого ссылается ТАСС. 

Пока неясно, сколько именно человек оказалось в заложниках. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Жители подъезда пока не эвакуированы.

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