Названа предварительная причина взрыва газа в Ельце

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Причиной взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области могла стать неисправность газового оборудования. Такую версию высказал прокурор Елецкого района Станислав Живалов в интервью РЕН ТВ.

По словам Живалова, по результатам проверки ведомство даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за газовое обеспечение. И если нарушения будут установлены, ведомство примет меры реагирования.

Прокуратурой Липецкой области организована проверка по факту взрыва, произошедшего в многоквартирном доме в поселке Солидарность Елецкого района. Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования, — сообщил прокурор района.

Ход расследования уголовного дела по факту взрыва газа и гибели людей также находится под контролем прокуратуры.

Ранее представители регионального МЧС уточнили число погибших и пострадавших при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Ситуацию прокомментировал начальник областного ГУ МЧС Василий Разумнов.