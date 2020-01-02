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Дело о нападении на пост ДПС в Магасе передадут на расследование в главное следственное управление Следственного комитета по Северокавказскому федеральному округу.

Об этом журналистам «Интерфакс» рассказал информированный источник. Он отметил, что подозреваемый Ахмед Имагожев начал давать показания.

В настоящий момент предполагаемый преступник содержится под усиленной охраной в больнице. Журналистов в палату не пускают, туда могут пройти только сотрудники СК, занимающиеся расследованием случая.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники следственного управления СК РФ по Ингушетии совместно с полицейскими и специалистами Центра по противодействию экстремизму провели обыск в домах двух мужчин, напавших на пост ДПС на въезде в Магас.

При атаке на пост ДПС погиб один автоинспектор, ещё трое получили ранения. Двое нападавших были нейтрализованы — один убит, другой ранен. Личности злоумышленников установлены. Погибший — Микаил Мизиев, раненый — Ахмед Имагожев. По факту нападения возбуждено уголовное дело.