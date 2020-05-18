Нападение медведя на человека в Ярославле попало на видео

https://static.news.ru/photo/0a6f1644-9924-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/ Global Look Press

Медведь напал на человека в Ярославле. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения.

ЧП произошло на пустынной улице Дзержинского района города в ночь на 18 мая, передаёт РИА Новости. Животное напало на прохожего, человек попытался отбиться. Зверь убежал, когда у стоящей рядом машины загорелись фары. Пострадавший последовал к автомобилю, прихрамывая.

Его доставил в больницу таксист. Раны оказались лёгкими, однако их пришлось зашивать. Информацию о произошедшем подтвердили в местном правительстве.

Как писал NEWS.ru, городские улицы ненадолго опустели после того, как население многих стран самоизолировалось на карантин из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Стали появляться сообщения из разных городов мира о том, что на улицы вышли дикие животные.