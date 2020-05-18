Нападение медведя на человека в Ярославле попало на видео

Медведь напал на человека в Ярославле. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения.
ЧП произошло на пустынной улице Дзержинского района города в ночь на 18 мая,
Его доставил в больницу таксист. Раны оказались лёгкими, однако их пришлось зашивать. Информацию о произошедшем подтвердили в местном правительстве.
Как писал NEWS.ru, городские улицы ненадолго опустели после того, как население многих стран самоизолировалось на карантин из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Стали появляться сообщения из разных городов мира о том, что на улицы вышли дикие животные.
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