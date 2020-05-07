Мужчина с ножом попытался затащить девушку в туалет московского метро

https://static.news.ru/photo/5b9f0b2a-9094-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девушку. По данным ведомства, он пытался затащить её в туалет подземки.

В этот момент он угрожал ей ножом, передаёт РИА Новости. ЧП произошло на станции «Краснопресненская». Пострадавшей помогли прохожие.

Предполагаемый преступник не смог объяснить силовикам причины своего поступка. Он сказал, что хотел познакомиться с девушкой.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.