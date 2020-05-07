Мужчина с ножом попытался затащить девушку в туалет московского метро

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в нападении на девушку. По данным ведомства, он пытался затащить её в туалет подземки.
В этот момент он угрожал ей ножом,
Предполагаемый преступник не смог объяснить силовикам причины своего поступка. Он сказал, что хотел познакомиться с девушкой.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.
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