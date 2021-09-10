МЧС уточнило число жертв взрыва газа в Ельце

Фото: липецкаяобласть.рф

Жители посёлка Солидарность под Ельцом Липецкой области, ставшие очевидцами обрушения дома, рассказали о моменте взрыва. Женщина по имени Кристина, проживающая в соседнем доме, первой выбежала на улицу и вместе с мужем поспешила на помощь людям, сообщает РЕН ТВ.

Произошел хлопок, погас свет. Был сильный треск, сильный взрыв, Сказала мужу: пойди посмотри, может, машина взорвалась. Он увидел: полдома нет, — рассказала женщина. По её словам, люди из соседних домов...