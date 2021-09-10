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МЧС уточнило число жертв взрыва газа в Ельце

06:56, 11 сентября 2021
МЧС уточнило число жертв взрыва газа в Ельце Фото: липецкаяобласть.рф
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Представители регионального МЧС уточнили число погибших и пострадавших при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Ситуацию прокомментировал начальник областного ГУ МЧС Василий Разумнов, сообщает Telegram-канал «Липецкая область».

Пострадали восемь человек, из них два человека погибли, к сожалению. Пятеро госпитализированы в районную больницу. <...> По имеющейся информации, под завалами находится мужчина, ведутся поисковые работы, — рассказал глава управления.

На данный момент идёт разбор завалов дома. Известно, что полностью обрушился один подъезд. На месте работают 256 человек личного состава и 58 единиц техники.

Ранее жители посёлка Солидарность под Ельцом Липецкой области, ставшие очевидцами обрушения дома, рассказали о моменте взрыва. Женщина по имени Кристина, проживающая в соседнем доме, первой выбежала на улицу и вместе с мужем поспешила на помощь людям.

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