МЧС уточнило число жертв взрыва газа в Ельце

Представители регионального МЧС уточнили число погибших и пострадавших при взрыве газа в двухэтажном доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Ситуацию прокомментировал начальник областного ГУ МЧС Василий Разумнов, сообщает Telegram-канал «Липецкая область».
Пострадали восемь человек, из них два человека погибли, к сожалению. Пятеро госпитализированы в районную больницу. <...> По имеющейся информации, под завалами находится мужчина, ведутся поисковые работы, — рассказал глава управления.
На данный момент идёт разбор завалов дома. Известно, что полностью обрушился один подъезд. На месте работают 256 человек личного состава и 58 единиц техники.
Ранее жители посёлка Солидарность под Ельцом Липецкой области, ставшие очевидцами обрушения дома, рассказали о моменте взрыва. Женщина по имени Кристина, проживающая в соседнем доме, первой выбежала на улицу и вместе с мужем поспешила на помощь людям.