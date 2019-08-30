Авария с участием двоих пешеходов и двух автомобилей произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
На улице Николая Рубцова столкнулись иномарки Ford и Volkswagen. В результате последняя вылетела на тротуар и сбила двух женщин, передаёт
Пострадавшие и водитель немецкой машины были доставлены в больницу.
Ранее News.ru писал, что автомобиль сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошёл на улице Нижегородской. В результате ДТП один человек отлетел к бордюру. По предварительным данным, от полученных травм он скончался.