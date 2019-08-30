https://static.news.ru/photo/edccd504-cccc-11e9-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Авария с участием двоих пешеходов и двух автомобилей произошла в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

На улице Николая Рубцова столкнулись иномарки Ford и Volkswagen. В результате последняя вылетела на тротуар и сбила двух женщин, передаёт РИА Новости сообщение местного УГИБДД.

Пострадавшие и водитель немецкой машины были доставлены в больницу.

Ранее News.ru писал, что автомобиль сбил трёх человек на пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошёл на улице Нижегородской. В результате ДТП один человек отлетел к бордюру. По предварительным данным, от полученных травм он скончался.