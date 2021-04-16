Ангар развлекательного парка горит на 200 кв. м в Москве

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Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в центре Москвы. Как сообщили в столичном управлении МЧС, пострадали девять пассажиров и сам водитель — его зажало в кабине.

ДТП произошло на улице Марксистская, дом 4. Информация о нём поступила к спасателям в 07:37 утра, пишет ТАСС. Пострадали девять пассажиров и водитель — он зажат. Проводится деблокация, — сказали...