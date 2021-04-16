Ангар развлекательного парка горит на 200 кв. м в Москве

В Москве горит ангар «Парка киноприключений» во 2-м Сетуньском проезде.
Как сообщил Telegram-канал Mash, площадь возгорания около 200 квадратных метров.
Днём там обычно проводят огненные шоу и прочие развлекательные мероприятия.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Во 2-м Сетуньском проезде, 3, произошло возгорание ангара на площади 200 квадратных метров, в настоящее время идёт активное распространение огня, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
На месте работают 30 пожарных расчётов. По предварительной информации, в ангаре горят покрышки.
16 апреля пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания, писал NEWS.RU. По данным спасателей, огонь возник на втором этаже склада, расположенного на Шарикоподшипниковой улице. По имеющимся данным, никто не пострадал.