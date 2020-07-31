Люди серьёзно пострадали после взрыва АЗС под Краснодаром

https://static.news.ru/photo/8cf40916-d359-11ea-bed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газовая заправка взорвалась в Краснодарском крае. В результате ЧП трое человек получили ранения.

Об этом журналистам «Интерфакса» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сообщение о сильном запахе газа на АЗС поступило в экстренные службы в 19:09 по Москве. В 19:15 пожарные прибыли на место и увидели огонь на заправке, а также две горящие машины. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м.

В 20:02 пламя удалось локализовать. На месте работают 44 пожарных и 14 машин.

По данным Telegram-канала Mash, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования