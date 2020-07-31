Люди серьёзно пострадали после взрыва АЗС под Краснодаром

Газовая заправка взорвалась в Краснодарском крае. В результате ЧП трое человек получили ранения.
Об этом журналистам «Интерфакса»
В 20:02 пламя удалось локализовать. На месте работают 44 пожарных и 14 машин.
По данным Telegram-канала Mash, трое пострадавших
Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования
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