15 февраля возле центрального рынка Калининграда расстреляли семейную пару. Жертвами стали Дарья Ефимова и Вадим Янголенко, женщина была беременна. У супругов и у нападавшего был бизнес по продаже овощей на рынке. Разногласия из-за торговли могли стать причиной произошедшего. Подозреваемый — 63-летний Фазиль Камиль оглы Байрамов. После убийства он попытался покончить с собой. Медики доставили стрелка в больницу, он скончался в реанимации. Видео с места происшествия — в материале News.ru.