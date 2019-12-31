https://static.news.ru/photo/6b368ad0-2ccc-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из двигателей загорелся у лайнера Boeing 757-200 авиакомпании Delta при вылете из Мехико. По словам пассажиров, горело всё крыло самолёта.

Транспортное средство не взлетело, экстренные службы эвакуировали пассажиров, передаёт Milenio.

Горело одно крыло, самолёт был полон, на борту было много детей, нас попросили покинуть борт, мы сильно испугались, — рассказал один из пассажиров.

Авиакомпания в настоящий момент не прокомментировала информацию.

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