Кровля пятиэтажки в Чувашии горит на 800 кв. м

https://static.news.ru/photo/b16c7964-929d-11eb-805e-96000091f725_660.jpg Фото: Подслушано Канаш | ВКонтакте

В городе Канаш Чувашской республики загорелась кровля пятиэтажного дома на площади 800 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, из многоэтажки вывели 170 жильцов. Многие были доставлены в пункты временного размещения.

В Сети появились видео с места пожара, на которых виден масштаб возгорания.

170 человек эвакуировано из дома, они будут размещены в пункте временного размещения в школе № 3, — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в 03:27 по местному времени. Огонь распространился по кровле дома на улице Разина.

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших и погибших нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга взорвался бытовой газ. С места происшествия эвакуированы 19 человек, из которых четверо — дети. Пожара за взрывом не последовало.