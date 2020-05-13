Испытателя боевых вертолётов нашли мёртвым в подмосковной квартире

https://static.news.ru/photo/52792c9e-94fc-11ea-804c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В двухкомнатной квартире в подмосковных Люберцах вечером 12 мая обнаружен мёртвым испытатель боевых вертолётов. Тело мужчины нашла сестра, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Последний год испытатель жил в квартире своих знакомых. Ему пришлось переехать туда на время ремонта в собственном жилье.

Сестра мужчины обнаружила тело брата лежащим на полу. Она вызвала бригаду скорой помощи, сотрудники которой подтвердили смерть испытателя. Медики, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

Полицейские зафиксировали на спине и голове погибшего гематомы и ссадины. Они осмотрели место происшествия. В настоящее время обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Полицейские проводят оперативно-следственные действия, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 30-летнего мужчины на юго-западе столицы. У погибшего зафиксировали множественные ранения в области паха.