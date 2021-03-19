Исландия ввела режим ЧС из-за извержения вулкана

https://static.news.ru/photo/35830842-8922-11eb-9c8f-96000091f725_660.jpg Фото: Icelandic Meteorological Office - IMO / twitter

В Исландии произошло крупное извержение Фаградалсфьяль. Оно оказалось настолько масштабным, что в стране был введён режим чрезвычайной ситуации.

Было полностью приостановлено авиасообщение, главный аэропорт страны был закрыт, а все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Он находится на юго-западе страны в 40 километрах от столицы — Рейкьявика.

Полиция просит граждан не подходить к опасной зоне и соблюдать спокойствие.

Извержение произошло в лучшем месте из возможных с учётом потока лавы, — заявили в спасательной службе Исландии.

Жителей города Торлауксхёбн, в сторону которого ветер уносит вулканический газ, просят закрыть окна и не выходить из домов. Точное количество выбросов пока ещё не оценили.

На фоне серии природных катастроф исландцы записали видео, где показывают, как правильно произносить географические термины, включая Фаградалсфьяль, пишет издание TJournal.

Ранее NEWS.ru писал, что на Камчатке продолжается извержение самого большого вулкана Евразии Ключевского. С каждой секундой извержение усиливается, а потоки раскалённой лавы грозят уничтожить дороги, ведущие к населённым пунктам.