Исландия ввела режим ЧС из-за извержения вулкана

В Исландии произошло крупное извержение Фаградалсфьяль. Оно оказалось настолько масштабным, что в стране был введён режим чрезвычайной ситуации.
Было полностью приостановлено авиасообщение, главный аэропорт страны был закрыт, а все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Он находится на юго-западе страны в 40 километрах от столицы — Рейкьявика.
Ранее NEWS.ru писал, что на Камчатке продолжается извержение самого большого вулкана Евразии Ключевского. С каждой секундой извержение усиливается, а потоки раскалённой лавы грозят уничтожить дороги, ведущие к населённым пунктам.