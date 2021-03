Исландия ввела режим ЧС из-за извержения вулкана

Было полностью приостановлено авиасообщение, главный аэропорт страны был закрыт, а все основные дороги в районе вулкана перекрыты. Он находится на юго-западе страны в 40 километрах от столицы — Рейкьявика.

Полиция просит граждан не подходить к опасной зоне и соблюдать спокойствие.

Жителей города Торлауксхёбн, в сторону которого ветер уносит вулканический газ, просят закрыть окна и не выходить из домов. Точное количество выбросов пока ещё не оценили.

На фоне серии природных катастроф исландцы записали видео, где показывают, как правильно произносить географические термины, включая Фаградалсфьяль, пишет издание TJournal.