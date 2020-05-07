Грабители напали с ножом на чемпиона Европы по волейболу Спиридонова

Волейболист и чемпион Европы 2013 года Алексей Спиридонов рассказал о нападении на него двоих людей. Мужчины подошли к нему с ножом.
Инцидент произошёл на выходе из банка,
В результате ЧП спортсмен и его знакомый не пострадали.
Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моём месте была бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивление, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.
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