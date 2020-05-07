Грабители напали с ножом на чемпиона Европы по волейболу Спиридонова

https://static.news.ru/photo/26a5d4d8-9064-11ea-bb48-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Волейболист и чемпион Европы 2013 года Алексей Спиридонов рассказал о нападении на него двоих людей. Мужчины подошли к нему с ножом.

Инцидент произошёл на выходе из банка, передаёт «Р-Спорт». Спортсмен ударил одного нападавшего в лицо, однако второй взял нож. В результате потерпевшему помог друг, находившийся рядом.

В результате ЧП спортсмен и его знакомый не пострадали.

Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моём месте была бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивление, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Подмосковье арестовал гражданина, который в нетрезвом виде напал с ножом на двух мужчин. Они оказались сотрудниками полиции, но в то время находились не при исполнении своих служебных обязанностей. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу собаки.