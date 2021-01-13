В Кировской области глава школы бокса выстрелил в тренера

https://static.news.ru/photo/c28230b6-55b4-11eb-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kirov.sledcom.ru

Руководитель школы бокса в городе Кирово-Чепецк Кировской области выстрелил в тренера другой организации Анатолия Скрябина. Пострадавший получил ранение живота, сообщили в СУ СК по региону.

Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость, — рассказала представитель ведомства.

Силовики возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, предполагаемый преступник произвёл выстрел в пострадавшего на почве личной неприязни. Потерпевший госпитализирован, подозреваемого допрашивают, говорится на сайте местного СК.

По данным портала Chepetsk.ru, причиной ЧП стала «разборка боксёрских клубов»: Толпыгин возглавляет школу бокса «Чемпион», а Скрябин — главный тренер школы «Боец».

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