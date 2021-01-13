В Кировской области глава школы бокса выстрелил в тренера

Руководитель школы бокса в городе Кирово-Чепецк Кировской области выстрелил в тренера другой организации Анатолия Скрябина. Пострадавший получил ранение живота, сообщили в СУ СК по региону.
Толпыгин стрелял в Скрябина, у него ранение в брюшную полость, — рассказала представитель ведомства.
Силовики возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, предполагаемый преступник произвёл выстрел в пострадавшего на почве личной неприязни. Потерпевший госпитализирован, подозреваемого допрашивают,
По данным портала Chepetsk.ru, причиной ЧП
Ранее в Таллине 80-летний пенсионер застрелил жившую этажом выше соседку. Убийство произошло на глазах у детей женщины. Известно, что злоумышленник поднялся на этаж, позвонил в дверь, а когда 36-летняя соседка ему открыла, то трижды выстрелил в неё из револьвера. Пенсионера задержали спустя 40 минут после убийства. Мотивы его поступка неизвестны.
Как писал NEWS.ru, в Пермском крае бабушка убила свою новорождённую внучку, а затем выкинула тело в мусорный бак. Известно, что для совершения преступления старушка использовала вещество, которое применяется в кулинарии. Её мотивы неизвестны.