Футболисты избили игрока юношеского «Локомотива»

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Игрок юношеского состава футбольной команды «Локомотив» был избит после матча его клуба с «Чертаново» игроками этой команды.

Инцидент произошёл после завершения игры в подтрибунных помещениях стадиона «Спасан-Арена». Игроков «Чертаново» возмутило поведение футболиста в ходе матча: они посчитали, что он симулировал травмы и намеренно затягивал время. Они начали в агрессивной форме задавать пострадавшему вопросы, и обсуждение быстро переросло в драку.

В результате врачи диагностировали у спортсмена ушибы, сотрясение мозга и перелом носа. Полиция начала проверку, передаёт Baza со ссылкой на источники в силовых структурах.

Ранее жителя Сургута вытолкали из автобуса и избили два пассажира после того, как он отказался надеть медицинскую маску в салоне.

Конфликт начался с замечания кондуктора. Мужчина без маски начал вести себя агрессивно. Он риторически вопрошал, должны ли дети тоже «надевать намордники». Затем он начал кричать, что власти страны хотят всех «в зоопарки засадить». Двое попутчиков в какой-то момент вытолкали мужчину из автобуса, вышли следом, избили его, а затем вернулись в салон, писал NEWS.ru.