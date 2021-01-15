Экстренную эвакуацию провели в лондонском аэропорту

https://static.news.ru/photo/9247a358-5772-11eb-820b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Всех пассажиров второго терминала лондонского аэропорта Хитроу эвакуировали из-за обнаруженного на территории подозрительного предмета.

Подробности произошедшего в настоящий момент неизвестно. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, передаёт Аjansev.

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видеозаписи, на которых видна большая толпа людей возле здания аэропорта.

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London Heathrow Airport is also being evacuated due to 2 suspicious packages. pic.twitter.com/EZK3sWIYYq — Ali_Parsi(Breaking News) (@AParsi) January 15, 2021

При этом накануне власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны. Медучреждения британской столицы испытывают нехватку мест в реанимационных отделениях в связи с наплывом заражённых коронавирусом. Так, ещё 31 декабря места в отделениях интенсивной терапии закончились сразу в четырёх крупных лондонских больницах.

Ранее на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, были эвакуированы.

В шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого огня не было, но по регламенту при задымлении необходима эвакуация. Всех горняков уже вывели на поверхность, пострадавших нет, писал NEWS.ru.