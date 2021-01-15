Экстренную эвакуацию провели в лондонском аэропорту

При этом накануне власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны. Медучреждения британской столицы испытывают нехватку мест в реанимационных отделениях в связи с наплывом заражённых коронавирусом. Так, ещё 31 декабря места в отделениях интенсивной терапии закончились сразу в четырёх крупных лондонских больницах.
Ранее на шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области произошло задымление из-за сварочных работ. Все 188 горняков, находившихся в тот момент под землёй, были эвакуированы.
В шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Открытого огня не было, но по регламенту при задымлении необходима эвакуация. Всех горняков уже вывели на поверхность, пострадавших нет, писал NEWS.ru.