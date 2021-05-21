Двое сотрудников Росгвардии погибли под Мурманском

https://static.news.ru/photo/2b003e70-ba51-11eb-aac0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/sobrus

В Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Эту информацию подтвердили в ведомстве, не раскрыв причины случившегося, передаёт РБК.

Сейчас Росгвардия проводит проверку в связи с произошедшим. Ведомство пообещало оказать семьям силовиков необходимую помощь.

Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области, — заявили там.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает , что инцидент произошёл на учениях. По информации журналистов, ЧП случилось во время десантирования с борта вертолёта без парашютов. Сейчас проводится проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй о халатности.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Росгвардии. От должностей освободили заместителя директора Юрия Бабкина, командующего объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василия Федорука и начальника договорно-правового департамента Александра Школьникова.