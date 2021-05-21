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ЧП

Двое сотрудников Росгвардии погибли под Мурманском

19:13, 21 мая 2021
Фото: vk.com/sobrus

В Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Эту информацию подтвердили в ведомстве, не раскрыв причины случившегося, передаёт РБК.

Сейчас Росгвардия проводит проверку в связи с произошедшим. Ведомство пообещало оказать семьям силовиков необходимую помощь.

Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области, — заявили там.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что инцидент произошёл на учениях. По информации журналистов, ЧП случилось во время десантирования с борта вертолёта без парашютов. Сейчас проводится проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьёй о халатности.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Росгвардии. От должностей освободили заместителя директора Юрия Бабкина, командующего объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василия Федорука и начальника договорно-правового департамента Александра Школьникова.

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