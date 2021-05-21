Двое сотрудников Росгвардии погибли под Мурманском

В Мурманской области погибли двое сотрудников Росгвардии. Эту информацию подтвердили в ведомстве, не раскрыв причины случившегося, передаёт РБК.
Сейчас Росгвардия
Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБРа Управления Росгвардии по Мурманской области, — заявили там.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Росгвардии. От должностей освободили заместителя директора Юрия Бабкина, командующего объединённой группировкой войск (сил) по проведению КТО на Северном Кавказе Василия Федорука и начальника договорно-правового департамента Александра Школьникова.