Два человека пострадали при возгорании резервуара в Нижневартовске

На предприятии в Нижневартовске в пятницу, 12 июня, произошло возгорание. В результате ЧП пострадали два человека, сообщили журналистам представители региональных экстренных служб.
По имеющейся информации, площадь возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии достигла 408 квадратных метров. Как сообщили в экстренных службах, в настоящее время пожар удалось потушить.
В результате ЧП пострадали два человека. Их состояние оценивается как тяжёлое, —
приводитсообщение РИА Новости.
Также отмечается, что резервуар находился на ремонте. До этого в нём хранились нефтепродукты.
Как ранее передавал NEWS.ru, омская прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований промышленно безопасности после возгорания газопровода из-за попадания молнии.
Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.
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