Два человека пострадали при возгорании резервуара в Нижневартовске

https://static.news.ru/photo/850bc030-acbd-11ea-bf27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ильдар Шликеев/vk.com

На предприятии в Нижневартовске в пятницу, 12 июня, произошло возгорание. В результате ЧП пострадали два человека, сообщили журналистам представители региональных экстренных служб.

По имеющейся информации, площадь возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии достигла 408 квадратных метров. Как сообщили в экстренных службах, в настоящее время пожар удалось потушить.

В результате ЧП пострадали два человека. Их состояние оценивается как тяжёлое, — приводит сообщение РИА Новости.

Также отмечается, что резервуар находился на ремонте. До этого в нём хранились нефтепродукты.

Как ранее передавал NEWS.ru, омская прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований промышленно безопасности после возгорания газопровода из-за попадания молнии.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.