https://static.news.ru/photo/dcf4e416-4cd7-11ea-8b49-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с сообщением о краже. По его словам, девушка Мая, с которой он познакомился в Интернете, украла сейф с несколькими миллионами рублей.

Инцидент произошёл в декабре 2019 года, передают «Невские новости». Похитительница пришла домой к жертве и унесла ящик, в котором лежали 3,01 млн рублей наличными. Потерпевший рассказал, что планировал открыть бизнес на эти деньги.

В Сети распространилось видео, на котором преступница пытается унести тяжёлый сейф.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую гражданку Узбекистана, в настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы и признался, что украл деньги при помощи ошибки в программном обеспечении банкоматов. Он рассказал, как именно ему удалось совершить преступление.