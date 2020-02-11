Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с сообщением о краже. По его словам, девушка Мая, с которой он познакомился в Интернете, украла сейф с несколькими миллионами рублей.
Инцидент произошёл в декабре 2019 года,
В Сети распространилось видео, на котором преступница пытается унести тяжёлый сейф.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую гражданку Узбекистана, в настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы и признался, что украл деньги при помощи ошибки в программном обеспечении банкоматов. Он рассказал, как именно ему удалось совершить преступление.
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