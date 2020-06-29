Человек погиб при взрыве газа в Москве

https://static.news.ru/photo/580add86-ba01-11ea-b225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Экстренные службы сообщили о пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Проходчиков в Москве. По данным спасателей, в результате ЧП погиб один человек.

Ещё семеро получили травмы, передаёт МК. В настоящий момент сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

Как писал, NEWS.ru, инцидент произошёл 29 июня в доме номер 3. Очевидцам удалось снять момент взрыва в жилом доме на видео. Известно, что дом газифицирован. По предварительным данным, именно взрыв бытового раза и стал причиной ЧП.

Также внутри горящего дома могут находиться люди. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, в здании до сих пор находится женщина и просит о помощи.

Согласно предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетанировать газо-воздушная смесь. В результате взрыва повреждена межквартирная перегородка и остекление двух квартир. Загорелись четыре квартиры.