https://static.news.ru/photo/b2cb197a-4369-11ea-8079-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрожавшая взорвать летевший из Симферополя в Москву самолёт Антонина Полодиянцева совсем не употребляет алкоголь, заявил её брат. По его словам, у женщины проблемы с давлением, из-за чего ей приходится постоянно пить воду.

Она летела в столицу по работе, рассказал мужчина.

Она могла сорваться из-за того, что в самолёте воду постоянно отбирают, — передаёт его слова Telegram-канал HUE.

Он отметил, что нарушительница одна воспитывает двоих детей. Родственник не верит в причастность своей сестры к инциденту.

Как она могла угрожать взорвать самолёт? Это какой-то бред, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.

По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту.

Знакомые женщины говорили, что у неё были психологические проблемы. По их словам, она могла расплакаться без причины и впадала в истерики.