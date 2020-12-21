Балкон массажного салона рухнул в Сочи

https://static.news.ru/photo/522b9dfa-42ce-11eb-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обрушения балкона в массажном салоне в Сочи. В результате ЧП травмы получили три человека.

Представитель местного МВД рассказал, что инцидент произошёл примерно 20 декабря в 02:00 по местному времени (совпадает с московским) на улице Эстонской в Красной Поляне.

Материал зарегистрирован, по данному факту проводится проверка. Известно, что за помощью к врачам обратились три девушки, у одной из них ушибы, — передаёт РИА Новости.

По предварительным данным, на балконе в момент обрушения находились люди. В местном МЧС сообщили, что к месту происшествия направили девять спасателей и три единицы техники. Причиной стало обрушение конструкции внутри здания.

Ранее, как писал NEWS.ru, пять человек получили травмы при частичном обрушении жилого дома в Лиссабоне. Инцидент произошёл утром 20 декабря. Перед обрушением в доме раздался взрыв. Всех пострадавших доставили в больницы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В обрушившемся доме жили девять человек, двое числятся пропавшими без вести. Пожарные до сих пор не могут войти в повреждённое здание из-за риска полного обрушения.