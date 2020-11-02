Девушка умерла в такси по дороге из ночного клуба в Москве

https://static.news.ru/photo/d42f81c0-1d05-11eb-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженка Нью-Йорка Ноэль Крихели погибла в машине такси в Москве под утро 1 ноября. Девушка ехала из клуба, где пила алкоголь.

Кроме того, она рассказывала друзьям, что принимала наркотики. Шофёр забрал её из заведения на Шарикоподшипниковской улице. Она потеряла сознание в машине и умерла.

По данному факту организовано проведение проверки, — рассказал журналистам РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным силовиков, на трупе не нашли признаков насильственной смерти.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 37-летней писательницы Киры Измайловой в её московской квартире. Причина смерти в настоящий момент остаётся неизвестной.