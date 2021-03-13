Аэропорт Алма-Аты возобновил работу после крушения самолёта

Приём и отправка авиарейсов в аэропорту Алма-Аты возобновились, сообщили в воздушной гавани. Рейсы задерживали из-за крушения самолёта Ан-26.
После появления информации о происшествии около часа транспортный хаб не принимал и не отправлял самолёты,
Ограничения действовали чуть более часа после сообщения о происшествии. В это время не принимали и не выпускали из аэропорта самолёты, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ан-26 потерпел крушение днём 13 марта. Он направлялся по маршруту из Нур-Султана в Алма-Ату. По предварительным данным, воздушное судно принадлежало погранслужбе.
Самолёт разбился при посадке в районе аэропорта Алма-Аты. По информации МЧС, в результате ЧП погибли четыре человека, ещё два попали в больницу — они находятся в реанимации.
В настоящий момент на месте инцидента работают 10 реанимационных бригад скорой помощи, 45 человек и 15 машин ДЧС Алма-Аты и Алматинской области, службы аэропорта, Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана, службы спасения «109».
После падения самолёта возник пожар, но спасателям удалось ликвидировать его, писал NEWS.ru.