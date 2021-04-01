Адвокат: нельзя утверждать, что Бил признал вину

https://static.news.ru/photo/5db29f22-9330-11eb-9744-96000091f725_660.jpg Фото: DtRoad / Telegram

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин заявил, что «нельзя утверждать, что блогер признал вину». Он отметил, что подозреваемого уже допросили и везут в изолятор на Петровке.

Об этом сообщает РИА Новости.

Второй адвокат блогера Геннадий Удунян объяснил, что его подзащитный пересел на пассажирское сиденье, потому что у него спина очень сильно болела, а водительское сиденье было сломано.

Сейчас блогера задержали на двое суток, но обвинения пока не предъявили, сообщает «360». Парень сотрудничает со следствием и даёт показания, утверждают адвокаты Била.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» будет передано на рассмотрение Тверского суда.

Хотя защита утверждает, что блогера подрезал другой автомобиль, что и спровоцировало ДТП, дептранс ранее опубликовал видео, на котором видно, что никто подозреваемого не подрезал.

По данным Baza, блорег рассказал следователям, что «не справился с управлением, когда слишком увлёкся „шашечками“ на дороге».

Как ранее писал NEWS.ru, Удунян отметил, что у правоохранителей не было оснований задерживать Била, потому что он не был пьян и не пытался скрыться. Кроме того, он не оказывал давления на свидетелей.