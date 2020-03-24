Стоимость золота на торгах 24 марта выросла на 7,2% — до $1679,7 за тройскую унцию.
По данным биржи Comex, на которые
Цена контрактов на серебро повысилась на 6,8% — до $14,16 за унцию.
Ранее NEWS.ru писал, что резкое замедление роста мировой экономики повлекло повышение интереса к надёжным активам. По словам экономиста National Australia Bank Джона Шармы, сейчас золото собрало свои позиции как надёжный актив и показывает лучшую динамику, чем другие сырьевые товары.
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