Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Цены на нефть марки Brent завершили торги в понедельник незначительным повышением в 0,27%, хотя в течение дня они падали на 8,3%, приближаясь к психологическому рубежу в $25 за баррель.

Как рассказал NEWS.ru руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, во вторник благодаря техническим факторам следует ожидать подъёма котировок. Однако, по мнению эксперта, этот подъём может не...