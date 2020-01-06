https://static.news.ru/photo/bce7f560-3089-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: erwin rachbauer/imageBROKER.com/Global Look Press

Цены на золото подскочили до максимального уровня с 2013 года из-за увеличения спроса на активы «тихой гавани». На котировках отразился рост напряжённости на Ближнем Востоке.

На спотовом рынке в Лондоне унция золота поднималась до $1588,13. Это максимальное значение с апреля 2013 года. К 14:10 по Москве стоимость унции составила $1577,83.

При этом палладий и вовсе обновил исторический максимум, передаёт «Интерфакс». Его цена за унцию составила рекордные $2027,91.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают, что в нынешних условиях золото может оказаться в более выигрышном положении, чем нефть. Его цена за унцию может достичь $1600. Произойдёт это, если ещё больше усилится напряжённость между США и Ираном, прогнозируют аналитики UBS Group AG и ABN Amro Bank AV.

Что касается палладия, то повышение интереса к активам «тихой гавани» приведёт и к росту цен на этот металл. Кроме того, традиционно спрос на него превышает предложение и в долгосрочной перспективе палладий продолжит расти в цене, считают аналитики Pepperstone Ltd.

Рынки беспокойно отреагировали на происходящее в Ираке. 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Госдепартаменте заявили, что Сулеймани уничтожен по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана.

Как писал NEWS.ru, на фоне растущей напряжённости между Вашингтоном и Тегераном, после скачка стоимости Brent выше $70 за баррель цены на нефть немного сократили подъём впервые с сентября 2019 года.