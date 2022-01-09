Жильё может подешеветь после упрощения выдачи кредитов застройщикам

Девелоперам хотят дать послабления, которые позволят снизить себестоимость жилья на 15%. Речь идёт об упрощении получения кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса, который позволит подавать заявки сразу в несколько банков, минуя административные барьеры и снижая затраты застройщиков. Как пишут «Известия», необходимый агрегатор и унифицированная заявка на получение проектного финансирования будут разработаны комиссией при Минстрое в I квартале 2022 года.

Как пояснил председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, трудозатраты на преодоление административных барьеров составляют 15% в расходах девелоперов, 11% приходится на получение технических условий. Внедрение новых механизмов сэкономит до 10–15% бюджета застройщика, что может сказаться и на конечной стоимости жилья.

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев также отметил, что новый сервис позволит повысить конкуренцию между банками, что может привести к появлению дополнительных бонусных программ и снижению ставок. По мнению президента ГК «Основа» Александра Ручьёва, в первую очередь сервис поможет небольшим застройщикам в регионах, которые впервые получают банковское финансирование.

В свою очередь коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев полагает, что запуск унифицированных процессов даст возможность ускорить принятие решений со стороны банка. В то же время, по его мнению, положительный эффект в ценообразовании может быть нивелирован ростом стоимости строительных материалов и топлива.

Ранее эксперты и застройщики заявили, что ожидают сильное подорожание цен на недвижимость в новом году. Цена за квадратный метр может вырасти в среднем на 15%. Среди основных причин для подорожания выделяют такие факторы, как высокая инфляция, дефицит рабочих, подорожание земли, рост стоимости строительных материалов и снижение предложения.